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Венгрия уступила Украине – Климкин
Украинские власти добились от правительства Венгрии изменения названия должности «уполномоченного по Закарпатью».
Об этом в своем блоге заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его словам, все остальные спорные вопросы между странами продолжают обсуждаться.
«Начал утро с разговора со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Венгры нас хорошо услышали и меняют название своего уполномоченного «по Закарпатью». А по всем остальным вопросам – продолжаем конструктивно работать дальше», – написал Климкин.
Ранее глава Организации украинских националистов, первый заместитель председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Богдан Червак заявил, что во избежание посягательства Венгрии на территориальную целостность Украины, в Закарпатье следует ввести регулярную украинскую армию.
Также украинский МИД вручил ноту протеста представителю МИД Венгрии из-за создания в стране министерства по делам Закарпатья.
Метки: Венгрия, закарпатские венгры, Павел Климкин, Петер Сийярто
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