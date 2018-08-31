Венгрия уступила Украине – Климкин

31.08.2018, Киев, Максим Карпенко

Украинские власти добились от правительства Венгрии изменения названия должности «уполномоченного по Закарпатью».

Об этом в своем блоге заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, все остальные спорные вопросы между странами продолжают обсуждаться.

«Начал утро с разговора со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Венгры нас хорошо услышали и меняют название своего уполномоченного «по Закарпатью». А по всем остальным вопросам – продолжаем конструктивно работать дальше», – написал Климкин.

Ранее глава Организации украинских националистов, первый заместитель председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Богдан Червак заявил, что во избежание посягательства Венгрии на территориальную целостность Украины, в Закарпатье следует ввести регулярную украинскую армию.

Также украинский МИД вручил ноту протеста представителю МИД Венгрии из-за создания в стране министерства по делам Закарпатья.