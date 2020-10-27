Венгрия уже не скрывает, что считает Закарпатье своим регионом

27.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Соседи Украины уже давно не воспринимают эту страну в качестве самостоятельного государства.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Была агитация МИД Венгрии за отдельную партию на Закарпатье. То есть так получается, что другие страны вполне открыто вмешиваются во внутренние дела Украины. Венгры на Закарпатье, я так полагаю, считают этот регион полностью своим во всех отношениях – и в культурном, и в ментальном, и уже в политическом. Конечно, это не значит какую-то там аннексию, но то, что там преобладают открытые провенгерские настроения, это уже такой существенный и неоспоримый факт. Осталось подождать создания там пропольской фракции», – заявил эксперт.

«Там приезжали давно уже, чуть ли паспорта не выдавали в открытую, но знаете, так уже откровенно вмешиваться – это говорит о том, что Украину не воспринимают, как самостоятельного игрока и считают за норму уже вмешиваться в её выборы. Попробовали бы мы вмешиваться в выборы в Венгрии, притом, что Венгрия – это далеко не самая ведущая страна в Евросоюзе», – добавил Гайдай.

Ранее, в день проходивших на Украине выборов, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто призвал венгров Закарпатья поддержать «Партию венгров Украины». После этого МИД Украины обратился к венгерской стороне с просьбой уважать законодательство Украины и не вмешиваться во внутренние дела соседней страны. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Украины вызвало посла Венгрии для объяснений и вручило ему ноту протеста.

Также Украина запретила въезд двум чиновникам Венгрии из-за агитации в Закарпатской области.

«Уже запрещен въезд в Украину двум венгерским высокопоставленным лицам, которые во время этой избирательной кампании прибегали к прямой агитации в Закарпатской области. Один из них – это государственный секретарь канцелярии премьер-министра Венгрии», – сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.