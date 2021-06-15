Венгрия вернёт Закарпатье так же, как Россия вернула Крым – «свидомые» эксперты

15.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Более десяти лет Россия успешно превращает Венгрию в свой западный форпост, который будет помогать Москве оказывать влияние на остальной ЕС.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил координатор направления международной политики Центра политических исследований «Доктрина» Денис Москалик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Сегодня Венгрия, Будапешт, является наиболее выдвинутым на Запад, наиболее последовательным форпостом влияния Москвы в ЕС. Эта ситуация заметна ещё с 2010 года, когда коррупция создала очень благоприятный фон для усиления российского влияния.

Одним из основных направлений коррумпирования были энергетические, энергоструктурные проекты. Это касается и газа, и атомной энергетики. Второе направление касалось втягивания Венгрии в определённую систему кредитования, которая является крайне непрозрачной, и подчинила политику страны Москву. Даже выборы 2014 года были в значительной мере выиграны благодаря тому, что перед этим Венгрия взяла очень большой кредит у Москвы и договорилась о строительстве собственной атомной энергетики с привлечением ресурсов России», – сказал он.

Также Денис Москалик подчеркнул, что Будапешт может, с подачи Москвы, вернуть себе Закарпатскую область точно так же, как в 2014 году Россия вернула Крым.

«Следующее – это использование некоторых политических мотивов. Одним из основных моментов, которые пытаются продвигать подконтрольные Москве СМИ, это то, что аннексия Крыма Россией создаёт выгодные условия для венгров, которые таким образом получают прецедент, чтобы вернуть потерянные вследствие Трианонского мирного договора территории. Речь об украинском Закарпатье», – добавил «свидомый» эксперт. В свою очередь, директор «Группы анализа гибридных угроз Украинского кризисного медиа-центра» Любовь Цибульская рассказала, как Москва легитимирует на международной арене возвращение Крыма. «Россия пытается легитимировать себя многими способами. Например, Россия сейчас активно вводит европейские и мировые бизнесы в Крым для того, чтобы легитимировать себя на полуострове. Нам надо обращать на это много внимания, и много говорить об этом», – переживает она.