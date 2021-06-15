15.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Венгрия, Дзен, Закарпатье, Крым, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
Просмотров:

Венгрия вернёт Закарпатье так же, как Россия вернула Крым – «свидомые» эксперты

Новости УкраиныБолее десяти лет Россия успешно превращает Венгрию в свой западный форпост, который будет помогать...

Более десяти лет Россия успешно превращает Венгрию в свой западный форпост, который будет помогать Москве оказывать влияние на остальной ЕС.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил координатор направления международной политики Центра политических исследований «Доктрина» Денис Москалик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Сегодня Венгрия, Будапешт, является наиболее выдвинутым на Запад, наиболее последовательным форпостом влияния Москвы в ЕС. Эта ситуация заметна ещё с 2010 года, когда коррупция создала очень благоприятный фон для усиления российского влияния.

Одним из основных направлений коррумпирования были энергетические, энергоструктурные проекты. Это касается и газа, и атомной энергетики. Второе направление касалось втягивания Венгрии в определённую систему кредитования, которая является крайне непрозрачной, и подчинила политику страны Москву.

Даже выборы 2014 года были в значительной мере выиграны благодаря тому, что перед этим Венгрия взяла очень большой кредит у Москвы и договорилась о строительстве собственной атомной энергетики с привлечением ресурсов России», – сказал он.

Также Денис Москалик подчеркнул, что Будапешт может, с подачи Москвы, вернуть себе Закарпатскую область точно так же, как в 2014 году Россия вернула Крым.


«Следующее – это использование некоторых политических мотивов. Одним из основных моментов, которые пытаются продвигать подконтрольные Москве СМИ, это то, что аннексия Крыма Россией создаёт выгодные условия для венгров, которые таким образом получают прецедент, чтобы вернуть потерянные вследствие Трианонского мирного договора территории. Речь об украинском Закарпатье», – добавил «свидомый» эксперт.

В свою очередь, директор «Группы анализа гибридных угроз Украинского кризисного медиа-центра» Любовь Цибульская рассказала, как Москва легитимирует на международной арене возвращение Крыма.

«Россия пытается легитимировать себя многими способами. Например, Россия сейчас активно вводит европейские и мировые бизнесы в Крым для того, чтобы легитимировать себя на полуострове. Нам надо обращать на это много внимания, и много говорить об этом», – переживает она.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть