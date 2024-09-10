Венгрия все-таки решила свои проблемы с поставками российской нефти через Украину

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Bloomberg сообщает, что венгерская энергетическая компания Mol договорилась о бесперебойных поставках российской нефти по участку нефтепровода «Дружба», проходящему через территорию Украины.

Соглашение предусматривает, что Mol, контролирующая нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, с 9 сентября возьмет на себя контроль над поставкой нефти на белорусско-украинской границе.

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«В соответствии с соглашениями, с 9 сентября 2024 года MOL Group станет владельцем соответствующих объемов сырой нефти на белорусско-украинской границе. Обновленные соглашения о транспортировке и новые механизмы передачи сырой нефти полностью соблюдают все соответствующие санкции и положения, в том числе ЕС и Украины», — говорится в заявлении компании, опубликованном на сайте Будапештской фондовой биржи.

Ранее за доставку нефти в пограничные пункты в Венгрии и Словакии отвечала российская сторона.

«Новая договоренность обеспечивает устойчивое решение для транспортировки сырой нефти по нефтепроводу «Дружб» — заявил вице-президент Mol по переработке и сбыту Габриэль Сабо.

Он не уточнил, какая компания или компании будут производить поставки. В частности, после ужесточения Украиной санкции против российского «Лукойла», страны получали сырую нефть от «Татнефти».

О переговорах, которые ведет MOL, ранее сообщал глава канцелярии премьер-министра Венгрии Орбана Гергели Гуляш.

У нефтепровода «Дружба» две ветки: северная и южная. Северная проходит через Белоруссию, Польшу и Германию, поставки по ней заблокированы с прошлого лета из-за санкций ЕС. Для Венгрии, Словакии и Чехии, через которые идет южная часть нефтепровода, с учетом их зависимости от российского топлива было сделано исключение.