Венгрия взбесила Киев русским Крымом и венгерскими городами вдоль Карпат

07.09.2022  20:19 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Венгрия, Денацификация, Дзен, Крым, Образование, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

В Киеве впали в ярость от нового венгерского учебника, где Карпаты названы единственными высокими горами на Украине, у подножия которых выстроились исторические венгерские города.

Об этом сообщили в сюжете украинского «24 канала», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Киеве впали в ярость от нового венгерского учебника, где Карпаты названы единственными высокими...

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«В Венгрии государственный центр разработал учебник географии для восьмого класса. И все было бы хорошо, если бы не один маленький нюанс: там нет практически ничего про географию, он полон антиукраинской пропаганды. Венгры говорят, что Украину избавили от суверенитета над крымскими горами, и сообщают детям, что Карпаты – единственные горы на Украине, у подножья которых расположены исторически венгерские города. Они Ужгород называют Унгвар, Мукачево – Мункач и Хуст.

Процитирую небольшой отрывок про войну: «В многонациональной Украине распределение по территории национальностей очень неравномерное. Большинство – украинцы по национальности, но на востоке страны, значительная часть – русские, а на Крымском полуострове они представляют большинство. Два восточнославянских языка – русский и украинский – очень похожи. А пятая часть населения разговаривает смешанным русско-украинским языком.

Несмотря на это, две этнические группы часто враждуют друг с другом. Их противостояние спровоцировало вооруженный конфликт за Крымский полуостров. Здоровье населения плохое, люди могут рассчитывать на самую низкую продолжительность жизни на континенте. Общая экономическая ситуация на континенте не является благоприятной для венгров. К тому же, Закарпатье является одним из наиболее отсталых регионов», – цитировал телеведущий.

Пропагандист подчеркнул, что МИД Украины уже обратился к руководству Венгрии с требованием «немедленно скорректировать недостоверную информацию».

«Они там, кстати, войну называют не войной, а гражданским конфликтом, обвиняют во всем США, ЕС и Россию, которые делят между собой территорию, что является и частью Венгрии тоже. В МИД уже отреагировали достаточно мягко – призвали как можно скорее исправить искаженные факты в этом учебнике.

От Венгрии такие фокусы уже видим не в первый раз. Они вставляли нам палки в колеса шестого пакета санкций, отказываются вводить какие-либо санкции против России, не хотят поддерживать визовый запрет для россиян, требуют от ЕС отменить санкции против трех российских миллиардеров, которые считают кошельками, частично и Венгрию спонсируют, заключают контракты с «Газпромом», игнорируют призывы ЕС, позволяют строить России у себя на территории АЭС и дальше развивать свою инфраструктуру.

Все бы ничего, но если бы это была не просто Венгрия как отдельная страна. Это – территория ЕС. Они открывают двери для новой российской агрессии», – сокрушался украинский телеведущий.

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