Венгрия заключает 15-летний контракт с Газпромом и запускает у себя производство «Спутник V» – Сийярто

24.08.2021 19:25 (Мск), Будапешт, Владимир Гладков

Сотрудничество Москвы и Будапешта позволило Венгрии провести самую успешную кампании по вакцинации населения в Европейском союзе.

Об этом на пресс-конференции в Будапеште заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Без вакцины «Спутник V» мы бы не смогли провести самую успешную кампанию по вакцинации в Европейском союзе, поэтому хотим поблагодарить правительство России и особенно министра иностранных дел за их содействие. Также на территории Венгрии будет построен цех по производству вакцины «Спутник V». К концу 2021 года, мы сможем передать технологии, поэтому с конца 2022 года уже будет возможность по российской лицензии производить вакцину», – заявил Сийярто.

Кроме того, он отметил, что Венгрия и Россия находятся в заключительной фазе подписания нового пятнадцатилетнего контракта по поставкам газа.

«Хочу также отметить, что в скором времени заканчивается наш долгосрочный договор о поставке газа, и мы готовы к тому, чтобы заключить новый договор с «Газпромом». На данный момент мы в заключительном процессе подписания этого договора. В понедельник в Санкт-Петербурге с господином Миллером мы обсудим последние подробности этого договора. Я думаю, что уже этой осенью мы сможем заключить новый пятнадцатилетний договор с хорошими условиями для того, чтобы обеспечить энергобезопасность страны», – рассказал венгерский министр.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что у Москвы и Будапешта сложилось общее мнение о недопустимости политизации темы производства и использование вакцин.

«Мы считаем очень знаковым и значимым наше сотрудничество в сфере противодействие коронавирусной инфекции. Венгрия первая из членов ЕС использовала, причём успешно, российскую вакцину «Спутник V» для иммунизации населения. Сейчас мы обсуждаем практические планы начала производства вакцины на территории Венгрии. У нас общее мнение о том, что нельзя допускать политизации этого вопроса и положения дел в сфере производства и использования вакцин, поскольку любая политизация будет мешать главной цели – победы на Covid-19 в глобальном масштабе», – заявил Лавров.