Венгры дали понять, что Украина выпадет из приоритетов на полгода их председательства в ЕС

Сергей Рыжов.  
19.06.2024 09:14
  (Мск) , Москва
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Венгрия, Дзен, ЕС, Политика, Украина


Венгерские официалы, не дожидаясь принятия с 1 июля эстафеты председательства Будапешта в ЕС на ближайшие полгода с ходу дали понять, что среди их приоритетов нет пункта о поддержке Украины.

А значит, рекомендации Еврокомиссии о начале переговоров с Киевом о принятии Украины в ЕС венгры будут тормозить, пока им хватит сил и возможностей.

Венгерские официалы, не дожидаясь принятия с 1 июля эстафеты председательства Будапешта в ЕС на...

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Как заявил представитель Венгрии при ЕС Балинт Одор, в сфере помощи Киеву Будапешт «будет внимательно следить за развитием событий и включать в повестку дня все необходимые аспекты по мере необходимости».

При этом Венгрия назвала семь приоритетов своего предстоящего председательства в Совете ЕС. В частности, это борьба с нелегальной миграцией.

Также, по словам Одора, Венгрия ставит перед собой задачу «сбалансировать» процессы расширения ЕС, а именно на фоне ускоренной процедуры предоставления статуса кандидата «трио» Украины, Молдовы и Грузии активизировать действия Евросоюза в этой сфере относительно Западных Балкан.

Будапешт будет использовать сплагиаченный у Догальда Трампа девиз Make Europe Great Again («Сделаем Европу снова великой»). Похожий девиз — Make America Great Again — был предвыборным лозунгом Трампа  на выборах  2016 года.

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