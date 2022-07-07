Венгры нашли формальный повод, чтобы не давать оружие Украине – киевский политолог

Новости Украины

Венгрия отказывается отправлять на Украину вооружение под предлогом заботы о своем населении, проживающем в Закарпатье. Это устраивает базовый электорат правящей партии и позволяет Венгрии лишь на словах поддерживать Украину.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф ТВ» заявил украинский политолог Александр Краев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будапешт в отношениях с Киевом нацелен только на одно – отстаивание собственных интересов, на продавливаете собственной повестки относительно венгерского меньшинства. Не будем забывать, что только в прошлом году было столетие Трианонского соглашения, которое лишило Венгрию, по ее мнению, 70% исторических венгерских территорий, в числе которых есть и украинское Закарпатье. Это продолжение агрессивной венгерской политики, намек нам на то, что соглашение на кандидатство для Украины в ЕС не было получено просто так, и они за это что-то ждут. И, в принципе, то, что и нам, и Брюсселю придется и дальше с Венгрией иметь дело, торговаться, возможно, немного бодаться на международной арене. Это продолжение венгерского курса, который они взяли в начале войны – то есть, они за все хорошее и против всего плохого, но когда дело доходит до действенной помощи, то тут без них… Венграм нужно найти официальную причину, им нужно показать, что есть абсолютно аргументированная, аналитически поддержанная причина не предоставлять Украине оружие. Вот они и нашли ту причину, которую можно продать типичному избирателю Орбана (президент Венгрии) – типичному среднему классу Венгрии, который действительно заботится о безопасности сограждан, о безопасности страны. И, действительно, такой причины ему будет достаточно», – признал Краев.