Венгры обьяснили, когда перестанут блокировать сближение Украины с НАТО

22.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Венгрия прекратит блокаду всех встреч на политическом уровне между представителями Украины и НАТО, если Украина учтет рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сказал посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в интервью изданию “Фокус”.

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“Венгрия поддерживает стремление Украины в НАТО, но сейчас блокирует проведение всех встреч на политическом уровне, во время которых могут решаться не только военные вопросы. При этом, наша позиция очень гибкая: если Украина учтет рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании, Венгрия прекратит блокаду”, – сказал посол.

По его словам, обещания Киева сделать это слышали не только в Будапеште, но и в Вашингтоне и Брюсселе.

“Мы не формируем союз против Украины в мире и ЕС. Мы хотим, чтоб Украина решала вопросы на европейском уровне, а не пыталась уйти от прямого ответа, как это происходит. Но, по-видимому, Киеву легче сказать, что проблемы страны – результат происков Кремля, который вмешивается в ваши внутренние дела”, – подчеркнул дипломат.

Напомним, после принятия в 2017 году на Украине закона об образовании, который ущемляет языки нацменьшинств, Венгрия начала блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров.

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер выразила солидарность с позицией Венгрии относительно принятия Украиной языковых поправок в закон об образовании.

В ответ на слова Гетемюллер, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ни одна страна Альянса не может использовать НАТО для того, чтобы решать двусторонние вопросы.