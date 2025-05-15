Венгры сбили над своей территорией украинский БПЛА
Венгерское издание Magyar Hirlap пишет, что ПВО Венгрии сбила украинский БПЛА в районе госграницы между двумя странами.
По данным газеты, власти страны подозревают, что аппарат мог использоваться украинскими спецслужбами в разведывательных целях. По сведениям издания, беспилотник был обнаружен радаром в воздушном пространстве Венгрии.
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Где именно это произогло, не уточняется, однако газета сообщает, что
Издание сообщает, что венгерские силы обороны имеют радиолокационные станции очень высокого уровня в Банкуте, Медине и Бекешчаба-Фюрьеш. Из этого можно понять, что пострадалвинодельческий регион Токай.
Согласно источникам в разведке, инцидент является частью многомесячной войны секретных служб Украины и Венгрии, отметила Magyar Hirlap.
Газета уточнила, что инцидент произошел на прошлой неделе, но о нем стало известно только сейчас. Никаких официальных заявлений со стороны правительства Венгрии на этот счет не было.
Однако и взаимной высылки шпионов под дипломатическим прикрытием тоже ранее не было. Украино-венгерские отношения вступают в интересную фазу.
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