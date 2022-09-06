Венгры смогут спокойно жарить яичницу, а немцы… закрывать предприятия

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Поставки российского газа в Европу упали до критических значений, что создает принципиально новую реальность для континента.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит специализирующийся я на вопросах энергетики обозреватель Юрий Барсуков.

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«Остановка «Северного потока» на неопределенный срок заставляет переосмыслить всю текущую ситуацию в газовых отношениях России и ЕС. До сих пор РФ, пользуясь высокой зависимостью Европы от своих энергоресурсов, могла успешно добиваться одностороннего изменения газовых контрактов (переход на рубли) и одновременно поэтапно снижать объем поставок, взвинчивая цены на газ в ЕС. Очевидно, основной целью было оказать давление на власти ключевых государств, что должно было способствовать урегулированию текущих масштабных разногласий в сфере безопасности. Но очень важно и то, что такой подход позволял как «Газпрому», так и государству (через НДПИ, экспортную пошлину на газ и дивиденды «Газпрома») зарабатывать дополнительно триллионы рублей, несмотря на то что физический объем экспорта газа снижался. Ведь для Европы важнее было получать газ, пусть и по огромной цене, чем вообще его лишиться. Но теперь поставки упали так сильно, что ключевым странам Европы уже не имеет смысла идти на любые уступки», – пишет Барсуков в «Коммерсанте».

Он считает неудивительным, что ключевые страны ЕС обсуждают вопрос введения потолка цен на импортный российский газ, после чего, отмечает автор, «Газпром» прекратит поставки клиентам, которые не полностью оплатят счета.

«И хотя цены на газ в Европе вновь вырастут, сам «Газпром» при этом лишится примерно половины выручки, поскольку не имеет возможности перенаправить газ на другие рынки. Такое развитие событий выглядит весьма вероятным, поскольку странам Западной Европы уже, по сути, нечего терять», – пишет эксперт.

При этом аналитик обращает внимание, что в ту же Венгрию российский газ поступает исправно.

«И если она не присоединится к решению о потолке цен — а формального способа заставить Будапешт так поступить нет, поскольку в ЕС страны самостоятельно определяют энергетическую политику, — это создаст потенциально крайне опасный для Европы прецедент. Пока немецкие предприятия будут повально останавливаться из-за высоких цен на газ, а в Париже из-за нехватки электроэнергии отключат подсветку Эйфелевой башни, венгерские потребители смогут спокойно жарить яичницу на завтрак, не опасаясь, что это их немедленно разорит. Едва ли кто-то может сейчас сказать, к каким политическим последствиям приведет этот контраст», – резюмирует Барсуков.