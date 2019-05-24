Венгры верят, что договорятся с Зеленским о компромиссе по языку

24.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

В МИД Венгрии выражают веру в то, что Украина и Венгрия могут достичь компромисса в споре по языку образования на взаимовыгодных условиях, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом киевскому изданию «Европейская правда» заявил заместитель главы МИД Украины Егор Божок, который накануне провел встречу в Будапеште с венгерским коллегой, заместителем главы МИД Венгрии Левенте Мадяром и госсекретарем венгерского МИД Петером Стараем.

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«По результатам бесед четко зафиксировано, что для Украины в словосочетании «украинцы венгерского происхождения» ключевым является слово «украинцы», для Венгрии -«венгерского происхождения», — отметил Божок в комментарии ЕП.

Он добавил, что у каждой из сторон есть свои «красные линии», но компромисс находится где-то посередине. Поэтому заместитель министра уверен, что президент Владимир Зеленский и премьер-министр Виктор Орбан способны договориться.

«Поэтому очевидно, что абсолютно в силах лидеров наших государств достичь взаимоприемлемых договоренностей», — сказал он.

Божок добавил, что напряжение в двостронних отношениях между странами, которое уже вышло на многосторонние площадки, является ненужным ни для Украины, ни для Венгрии, поэтому следует сконцентрироваться на сотрудничестве в других сферах.

«Для обеих стран существуют значительно более болезненные вопросы, например в сфере экономического развития, над которыми совместно нужно работать», — отметил замглавы МИД.

Ранее президент Венгрии Янош Адер назвал обнадеживающими первые переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, МИД Венгрии надеется, что Зеленский изменит закон о тотальной украинизации, исключив из него наиболее одиозные с точки зрения нарушения прав нацменьшинств положения.

Интересно, что по данным ЦИК Украины Владимир Зеленский получил наибольший процент на выборах в населенном венграми Береговском районе Закарпатья.