Венгры Закарпатья шокированы выходкой неизвестных вандалов

09.01.2020, Киев, Тарас Стрельцов

В канун православного Рождества неизвестные уничтожили доску с гербом и венгерским названием села Холмок в Закарпатской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Демократического союза венгров Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Венгерской Демократической ассоциации Украины был шокирован, узнав, что неизвестные преступники накануне православного Рождества повредили венгерскоязычное название города и вывеску городского тоста села Холмок Ужгородского района», – написали на официальной странице организации.

Как сообщается, этот знак был установлен при содействии организации еще в 2006 году, а 20 апреля 2015 года он был поврежден. Тогда его удалось восстановить. Сейчас это сделать невозможно. Руководство «UMDSZ» подало соответствующее заявление в полицию, а также гарантирует в ближайшее время изготовить и передать селу новую табличку.

«Президент «UMDSZ» осуждает этот варварский акт, и, хотя он официально выразил возмущение муниципалитету, он выдвигает обвинения против неизвестного преступника. Мы также обязуемся, со своей стороны, в короткие сроки подготовить новые таблицы и передать их муниципалитету на аутсорсинг.

Мы находим возмутительным, что все это происходило в канун православного Рождества, когда люди должны были наполняться совсем другими чувствами!», – добавили в пресс-службе

Также в своем заявлении отметили, что это был далеко не первый конфликт в данном регионе и призвали к прекращению межнациональной розни ради процветания Закарпатской области.