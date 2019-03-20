Венгры Закарпатья выступили с антибандеровским заявлением в Киеве

20.03.2019, Киев, Игорь Петров

Правящий на Украине националистический режим осуществляет этническую, языковую, культурную ассимиляцию закарпатских венгров и запугивание тех их представителей, которые активно выступают против такой политики.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил народный депутат Украины, председатель Закарпатского венгерского культурного общества Василий Брензович , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Брензовича, проявляется такая политика, в частности, в нарушении прав венгров как национального и языкового меньшинства на использование своего языка. Сюда относится принятие известного «языкового « закона и ограничение прав на получение образования на родном языке.

Кроме того, представители правоохранительных органов «уделяют чрезмерное внимание» представителям венгерской общины.

«Речь идет о действиях представителей Госпогранслужбы, которые вместе с сотрудниками СБУ ведут усиленный осмотр вещей, транспорта, проводят личные обыски и ведут собеседования в виде допросов, на которых пытаются узнать сведения, которые относятся к сфере персональных данных об экономической, политической и общественной деятельности задержанных лиц. Это касается всех венгров, которые являются главами местных советов, общественными деятелями и деятелями культуры», – сказал Василий Брензович.

Сотрудники СБУ допрашивают бенефициантов венгерского благотворительного фонда по надуманному поводу – уголовному делу о финансировании терроризма и уклонению от уплаты налогов. «Фонд действует прозрачно, но, несмотря на это, СБУ ведет следствие, привлечены тысячи лиц, которые получили поддержку», – сказал депутат.

По его словам, украинские СМИ систематически представляют венгров Закарпатья в негативном ракурсе и поэтому к ним украинцы начали относиться почти так же плохо, как к россиянам.

«СМИ уделяют очень много внимания нашей маленькой общине. Начиная с 2014 года не было недели, когда бы на центральном телевидении не было бы передачи про венгерскую общину и 90% этих программ представляют венгров Закарпатья в негативном ракурсе. Нас обвиняют в сепаратизме, в том, что мы не хотим учить украинский язык и т.д. И СМИ, те, кто за ними стоит, своей цели достигли – согласно соцопросам населения больше всего негативно украинцы относятся к россиянам, а на втором месте, к великому сожалению, венгры», – сказал он.