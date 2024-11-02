Вера Брежнева для бандер все равно осталась предательницей-Галушкой

Украинская компания «Укзализныця» поступила опрометчиво, пригласив на съёмки рекламы переметнувшуюся к нацистам бывшую российскую певицу Веру Брежневу (настоящая фамилия Галушка).

Об этом в эфире радио «UA Чикаго» заявил киевский шоумен-майданщик и русофоб Игорь Кондратюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Снялась в ролике ко дню железнодорожника. Где она вся такая красивая, в форме проводницы, раздаёт всем пакетики чая. Но в чём проблема – эта особа всё время проводила в Московии до полномасштабного вторжения. В 2019 году она даже заявляла, что не считает себя украинкой. Сейчас она – амбассадор «Укрзализныци», единственного транспортного сообщения во время войны. Как так случилось, как на это реагировать, получается, мы прощаем все, что они делали до большого вторжения?» – спросил ведущий.

«Укрзализныця» сделала худший пиар , который она могла сделать в принципе, используя украинских звёзд. Например, если я хочу доехать до Варшавы почему-то на поезде, а не на личном автомобиле, мне придётся садиться в «Укрзализныцю». И люди будут плеваться. Наблюдательный совет ещё не сказал своего слова, а, может, и не скажет», – сказал Кондратюк.

«После полномасштабного вторжения она всё-таки перестала ездить в Россию, в Варшаве даже что-то помогала. Это правильно. Но что будет с хейтом? Надо было раньше думать, беречь честь с молодости.

«Укрзализныця» этой рекламой сказала, что её сервис такой себе. Любой гражданин Украины, который увидит, спросит – что тут делает Вера Брежнева? Зная, где она была после 2014 года. Ну хоть спасибо, что это не Таисия Повалий, и не Лобода», – подытожил нацик.