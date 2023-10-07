Вера Брежнева снова стала Галушкой – и запела на мове

Украинская певица Вера Галушка (псевдоним – Брежнева) пострадала из-за своего «патриотизма». Сразу после начала СВО она отметилась серией антироссийских высказываний. После этого ей был запрещен въезд в Россию на 50 лет.

Спустя полтора года выяснилось, что Галушку бросил еще и муж – композитор Константин Меладзе. По слухам, певица требовала от него тоже высказаться о политике, но пожилой господин предусмотрительно решил отмолчаться (в отличие от младшего брата), чтобы не потерять бизнес в России. К тому же, Меладзе завел себе новую украинку, тоже экс-участницу ВИАгра Софию Тарасову, она младше его на 40 лет и политикой не увлекается.

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Галушка же не может теперь опереться даже на старые связи. Ее предыдущий муж, близкий соратник олигарха Игоря Коломойского Михаил Киперман сейчас проходит по его уголовному делу.

От отчаяния Галушка попыталась выступать не украинском языке и недавно выпустили альбом «Дякую». Однако аудитория Незалежной не смогла простить ей успешной карьеры в России и стала придираться к произношению певицы на мове, а также к псевдониму. На самом деле, без творческой поддержки Меладзе альбом получился серым и неинтересным.

Журналистка Марина Ахмедова считает, что украинские исполнители не должны цепляться за мову, потому что их потенциальная украиноязычная аудитория скоро ее забудет.

«Всем им, конечно же, хочется ассимилироваться в Европе и не возвращаться. В конце концов, и «майдан» они когда-то затеяли ради жизни там. Язык — это то, без чего ассимиляция невозможна. В отсутствие программ интеграции те украинцы, которые хотят в Европе остаться во что бы то ни стало (а хотят почти все), остервенело будут учить иностранный — польский, французский, немецкий. Их дети будут говорить уже на другом языке. Украинского в их жизни не будет. Вот так Украина, начав борьбу с русским языком, поборола украинский», – написала Ахмедова в своем тг-канале.

Тем временем освобожденный Константин Меладзе безуспешно пытается продать свой дом в элитном коттеджном посёлке «Миллениум парк» на Рублёвке за 350 млн руб. Когда объявление о продаже появилось в первый раз, это вызвало волну осуждения, и теперь композитор пытается реализовать недвижимость через свою престарелую мать.

Недовольство семьей Меладзе вызвано поведением младшего брата – певца Валерия. Он в Дубаи шепотом ответил на националистическую кричалку одного из туристов – «Слава Украине». Депутаты Госдумы и сенаторы потребовали лишить его всех званий, наград и российского гражданства. Депутат Михаил Романов призвал ограничить продажу дисков и демонстрацию видеоклипов Валерия Меладзе.

Меладзе-младшему пришлось приносить публичные извинения, но все равно с концертами в России у него сейчас проблемы. А в конце января счета компании музыканта заблокировали за неуплату налогов. По слухам он так же, как его старший брат расстался с женой – тоже бывшей участницей «ВИАгра» Альбиной Джанабаевой, которая осталась в Москве, пока Валерий скитается по заграницам.

Военкор, блогер, рэп-исполнитель Аким Апачев предложил Валерию Меладзе занять пост замдиректора Дома культуры в Мариуполе и отметил, что всем артистам нужно дать шанс выступить в новых регионах России. Тогда они смогут зарекомендовать себя с хорошей стороны.

«Даже Меладзе можно дать шанс. Пусть едет в Мариуполь и становится в Доме культуры замдиректором, поднимет культуру Мариуполя. Пусть три года там поработает, а потом даёт концерты в России», – сказал Апачев.