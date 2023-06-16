Вербовка новокузнечан в Группу Вагнер набирает новые обороты

Иван Самойлов.  
16.06.2023 13:34
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия


«В Новокузнецке очевидцы заметили билборды ЧВК «Вагнер» с контактами, позвонив по которым можно получить информацию по всем интересующим вас вопросам, в том числе о заключении контракта на службу!» – информирует телеграм-канал «ДТП Новокузнецка АвтоХак».

На новых рекламных носителях «оркестра» запечатлена дружная команда «музыкантов» из 5 бойцов, облаченная в военную экипировку и снаряжение. Их лица покрыты балаклавами, а лозунг на баннере призывает вступить в команду победителей.

«В Новокузнецке очевидцы заметили билборды ЧВК «Вагнер» с контактами, позвонив по которым можно получить...

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Фото источника «ДТП Новокузнецка АвтоХак»

Местное население обратило внимание на адрес стационарного центра по набору добровольцев в ВКР в Новокузнецке. Он находится в СКК «ТАКТИКА» на Транспортной улице в доме 85.

Фото телеграм-канала «ДТП Новокузнецка АвтоХак»

Напоминаем, что ранее новокузнечане получали адресные письма с приглашением вступить в ряды «оркестра», подписанные Героем Российской Федерации Андреем Трошевым.

«В этот ответственный момент сотни тысяч россиян уже стоят на защите Родины. Призываю вас вступить в ряды ЧВК «Вагнер» и занять место в наших рядах. Мы зарекомендовали себя как люди дела и как коллектив, нацеленный на эффективную работу и победу!» – говорится в одном из приглашений «музыкантов».

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