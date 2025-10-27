Вердикт иноагентов-экономистов: Санкции серьезные, но не смертельные, у России есть 8-10 лет на продолжение СВО

Новые антироссийские санкции действительно являются тяжелыми, но не смертельными. Кроме того, они не начинают действовать немедленно, а у России все равно есть запас прочности на 8-10 лет при сохранении нынешней интенсивности конфликта.

Об этом иноагент и бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

