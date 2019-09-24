Вердикт СБУ: подрывная деятельность каналов Медведчука не подтвердилась

24.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Служба безопасности Украины не предоставила фактов, подтверждающих участие телеканалов “112” и “NewsOne” в террористической деятельности, передает корреспонгдент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО Украины.

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“Сегодня ряд СМИ обнародовали некорректные информационные сообщения, суть которых сводилась к тому, что “СНБО Украины не будет вводить санкции против телеканалов 112 и NewsOne”, – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в ответе Аппарата СНБО на запрос одного из украинских СМИ говорилось о том, что предложения Верховной Рады Украины по применению санкций, внесенные Постановлением Верховной Рады Украины от 4 октября 2018 года № 2589-VIII “Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, были рассмотрены на заседании СНБО Украины 19 марта 2019 года.

Также сообщается, что СНБО поручил СБУ завершить проверку юридических лиц, перечисленных в приложении к указанному Постановлению ВР о деятельности, которая дает основания для применения к ним ограничительных мер, предусмотренных Законом “О санкциях”.

“Аппарат СНБО сообщил, что на сегодня Службой безопасности Украины фактов, подтверждающих участие указанных юридических лиц в террористической деятельности, не предоставлено, однако Служба продолжает работу. СНБО Украины ждет выводы спецслужбы для принятия соответствующих решений. Просим представителей СМИ внимательно относиться к информации, которую предоставляют государственные органы, и не делать ошибочных и поспешных выводов”, – отметили в Аппарате.

Ранее сегодня в украинских СМИ распространилась информация о том, что СНБО решила не вводить санкции против телеканалов 112 и NewsOne. Напомним, летом нынешнего года СБУ направила руководителям медиахолдинга “Новости” (телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK) сообщение об ответственности за проведение телемоста с Россией. Все упомянутые каналы принадлежат соратнику сопредседателя партии ОПЗЖ Виктора Медведчука Тарасу Козаку.