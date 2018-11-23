Вердикт украинских цензоров: книжки о веганстве и путешествиях на Гоа пропагандируют “русский мир”

23.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию запретил ввоз очередной партии книг из РФ, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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“Госкомтелерадио отказал украинским предпринимателям — ООО „Форс Украина“ и ООО „Дресс Шоу“- в выдаче разрешений на ввоз с территории РФ пяти книг, которые содержат признаки пропаганды государства-агрессора, ее имперских геополитических доктрин”, — говорится в сообщении.

В частности, ООО “Дресс Шоу” не получило разрешение на ввоз двух книг российского издательства “АСТ” — “Большая энциклопедия ножей мира” Дмитрия Силлова и “Оружие. Большой иллюстрированный гид“ А. Мерникова.

По мнению бдительных украинских цензоров, в первом издании “под видом энциклопедии воспевается любовь русского человека к боевому ножу” и указывается не только характеристика для каждого вида современного холодного оружия, разработанного для военных спецподразделений РФ, но и распространяется подробная инструкция, как действовать ими во время уличных боев, наносить смертельные удары для поражения биологических целей”.

В Госкомтелерадио заявляют, что “именно боевыми ножами “Каратель” “Шайтан”, “Смерш-5”, о которых с восторгом пишет автор книги, вооружены сегодня российские военные подразделения, которые захватывали Крым и ведут необъявленную войну на Донбассе”.

Другое издание “Оружие. Большой иллюстрированный гид“ украшено коммунистической символикой времен СССР. Распространение такой полиграфической продукции запрещено на Украине.

Особое возмущение украинских цензоров вызвало московское издательство “Эксмо”, которое на обложке “Книги о вкусной и веганской пище” использовало георгиевскую ленту. По мнению украинских цензоров, в иллюстративных материалах книг о путешествиях “Гоа. Путеводитель„ и “Барселона”„ пропагандируется “русский мир”.

“ООО ”Форс Украина“ и ООО ”Дресс Шоу“ намеревались завезти по 5000 экземпляров перечисленных книг. Экспертный совет Госкомтелерадио не согласился с рецензентом и принял решение о несоответствии данных изданий Критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины. На основании этого решения Госкомтелерадио отказал субъектам хозяйствования в выдаче разрешений на их ввоз.

“Мы усиливаем контроль за ввозом в Украину полиграфической продукции из РФ, чтобы под видом ”энциклопедий“ и кулинарных книг в Украину не попадала пропагандистская литература государства-агрессора”, — отметил первый заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак.

Ранее на Украину не пустили детскую книгу с иллюстрациями Крыма.