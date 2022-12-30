Вересень пообещал выдвинуть претензии к немцам и французам «после победы»

30.12.2022  13:04 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Общество, Украина


Украинцы «после победы» станут настолько влиятельными людьми, что смогут предъявлять претензии немцам и французам, упрекая их в недостаточной помощи в противостоянии с Россией.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил «старожил» украинской пропаганды Мыкола Вересень, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы «после победы» станут настолько влиятельными людьми, что смогут предъявлять претензии немцам и французам,...

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По мнению Вересня, претензий не будет только к полякам, которые помогают очень сильно.

«Я боюсь, что в случае победы, которая, я надеюсь, может в 23-24 наступит, мы становимся на краю «медных труб». Я боюсь увидеть, такую гордыню украинскую. Потому что что можно сказать украинцу, который победил россиянина, который победил всемирное зло? Не просто какого-то противника местного разлива, а всемирное зло, и все цивилизованные страны понимают, что это победа над всемирным злом. И попробуй сделать замечание! Где тот француз сидел, когда мы бились? Где этот немец сидел, где ты сидел? Может, к полякам будет меньше претензий, потому что очень много сделали для нас поляки и для наших людей. И все, мы такие крутые, что куда там. Я этого боюсь», – заявил Вересень.

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