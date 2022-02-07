Верещук: Никаких переговоров – для Украины республик Донбасса не существует

07.02.2022  20:28 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак на грядущем туре переговоров в Нормандском формате в Берлине не собирается поднимать тему прямых переговоров Киева и ЛДНР.

Об этом в ходе брифинга заявила министр по делам «оккупированных территорий» Ирина Верещук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак на грядущем туре переговоров в Нормандском...

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«10 февраля пан Ермак едет в Берлин, говорят, что он может предложить какой-то компромисс, чтобы присоединить к переговорам боевиков, якобы это было таким условием новой встречи, насколько это возможно?» – спросили журналисты.

«Это невозможно, потому что я ещё раз скажу – Донбасс оккупировала РФ. То, что они называют представителями территории, то они должны признать, что они как сторона международного вооружённого конфликта уполномочили представителей, пусть тогда называют имена. Потому что ни в каком случае мы не можем говорить с теми, кого-де юре нет для украинского государства. Мы не можем разговаривать с людьми, которые назвали себя, например, руководством», – возразила Верещук.

«Пан Ермак имеет образование Киевского института международных отношений, он хорошо знает международное право, и ему легко коммуницировать, поскольку наша позиция абсолютно чёткая. Есть Россия, она является источником оккупации, источником конфликта, и нужно разговаривать с ней. Нас в этом поддерживают международные союзники и партнёры. Уже ни у кого нет вопросов ни в отношении к Крыму, ни в отношении Донецкой и Луганской областей», – добавила министр.

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