Верещук уверена: Эвакуация херсонцев из-под обстрелов ВСУ – военное преступление

Новости Украины

То, что происходит в Херсонской области – это «депортация» населения. Эвакуации можно говорить только если было бы говорить, если это согласованный с киевскими властями выезд на подконтрольную Украине территорию.

Об этом в интервью каналу «Суспильне» заявила министр по делам «оккупированных территорий» Ирина Верещук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы говорим об осознанной, спланированной тактике русских, которую мы называем, по всем признакам, и я думаю, что это будет подтверждено в международном уголовном суде, геноцидом украинцев. То, что сейчас происходит на временно оккупированных территориях по совокупности признаков – это пытки местного населения, это депортация населения, насильственный вывоз. То, что они называют эвакуацией, ни в коем случае не эвакуация, потому что эвакуация – это процесс, который должен быть согласован с властями Украины.

Если мы открываем коридор, даже эвакуационный, мы должны понимать, что люди едут на подконтрольную правительству территорию, а не на территорию врага. Очевидно, что если коридор не открыт, а на Васильевке его практически нет, а есть коридор только на территорию России, то это принудительный вывоз, это депортация людей. Это военное преступление, совершаемое Россией, и она будет за это нести ответственность», – заявила Верещук.