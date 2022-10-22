Верещук: «Въезд на неподконтрольные территории закрыт, и точка. Иначе – обстрел»

Новости Украины

Всем давали выехать из неподконтрольных Киеву территорий, поэтому попытки туда въехать, мотивируя необходимостью проведать родственников – это отговорки.

Об этом в интервью каналу «Суспильне» заявила министр по делам «оккупированных территорий» Ирина Верещук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Есть ли сейчас возможность попасть на временно оккупированную территорию с подконтрольной правительству территории?» – прозвучал вопрос.

«Нет, – категорично ответила Верещук. – Если мы говорим о блокпосте в Васильевке, это очень узкое горлышко, которое позволяет попасть на временно оккупированную территорию из Запорожья, например, в Орехово – нет, нельзя». «Это из соображений безопасности. У нас там есть комендатура, там комендант, вы помните, огромная была трагедия, когда погибли десятки, ранено ещё больше, людей, которые собирались поехать на временно оккупированную территорию», – пригрозила министр.

Она добавила, что и по её субъективному мнению, «ехать туда не нужно».

«Нет никаких материальных ценностей, нет никаких причин, кроме форс-мажорных, как смерть близких, туда ехать. Если люди оставляют своих детей на чужих людей и едут посмотреть, что там с их квартирами, или, более того, слушают вражескую пропаганду о том, что в Мариуполе можно перезимовать, приезжайте туда, и там вам дадут квартиру. И мне лично звонили и говорили, после того, как мы седели, чтобы вывезти людей из Мариуполя, и я должна их туда вернуть – ну, это просто катастрофа! Я считаю, что им не нужно туда ехать и всячески их отговариваю не ехать на оккупированную территорию. Там пока что враг, который хочет лишь сделать из наших людей живой щит. Вот и всё И не надо рассказывать о том, что родственники остались. Мы в июне, июле, августе, даже в сентябре, до тех злосчастных псевдореферендумов, каждый день говорили: обратитесь к нам, и мы поможем, давайте вместе, нет причин там оставаться. Когда я слышу, что моя мама не согласилась, потому что у неё там огород, у неё там кот, ещё что-то, я не понимаю. Я скажу свою мысль как человека, я не знаю, почему сын или дочь не может убедить своих родителей выехать», – возмутилась чиновница.

По её словам, ситуация будет только ухудшаться.

«Враг использует их как живой щит. Детей использует в школах, старших людей используют, когда они, например, идут в больницу. Каждый раз – нужно запоминать, что, если человек остаётся добровольно на этих территориях, и вынужден брать эти подачки, эти кровавые рубли у врага, он вынужден идти брать паспорт, тогда уже этот вопрос дискуссионный», – подытожила Верещук.