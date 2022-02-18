Верх цинизма: главком ВСУ уверяет, что Киев не стреляет по мирным жителям

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Новости Украины

Военно-политическое руководство Украины не планирует наступательную операцию в Донбассе.

Об этом в своём видеообращении заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заявления главарей оккупационных администраций о якобы наступлении Вооруженных сил и силовых сценариях освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности. Предоставленную мною информацию подтверждают и в ОБСЕ. Военно-политическое руководство государства не планирует и не проводит наступательные операции на востоке Украины. Единственный приемлемый для нас вариант деоккупации наших людей и территорий – политико-дипломатический», – заявил Залужный.

Он подчеркнул, что наступательная операция неприемлема, поскольку может привести к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

«Украина была и является приверженной принципам и нормам международного права и человеческой морали», – вещал украинский командир.

Комментируя происходящее, украинский политолог-майданщик Юрий Романенко, призывавший убивать российских журналистов, заявил, что «весь мир знает», что ВСУ никогда ни на кого не нападают.

«Появилось заявление Пушилина относительно того, что начинается эвакуация жителей ОРДЛО, в частности ДНР, из-за того, что якобы украинская армия, что-то готовит. И дураку понятно, весь мир прекрасно понимает, что украинская армия не собирается ничего делать. Это просто подготовка к тем провокациям, где в роли наживки оказались жители ОРДЛО, которых сейчас могут отравить, взорвать, убить, сделать, что угодно», – рассуждает русофоб в своём видеоблоге. «Я бы на месте Украины открыл все КПВВ и сказал, что жители ОРДЛО могут спокойно перебираться в Украину, потому что здесь их точно не будут взрывать, резать, убивать и не будут использовать, как человеческий материал», – призвал майданщик.