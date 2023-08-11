Верховная рада анонсировала «полную дерашизацию» на следующем заседании

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Верховная рада разорвала соглашение с правительством России о взаимной защите инвестиций. Рассмотрение этого вопроса стало поводом для перепалки в зале заседаний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, порошенковская депутатша Ирина Геращенко указала на двуличность режима Зеленского, который, не афишируя, продолжает торговать с Россией.

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«В то время, когда парламент рассматривает важные такие законы, в том числе ратификацию запрета любых проектов о взаимных инвестициях с Российской Федерацией, в это время Украина торгует титаном с Российской Федерацией. Это во время войны. Я надеюсь, в этом зале есть еще люди, которые осознают, что титан – это та продукция, которая идет, в том числе, на производство товаров двойного назначения и оружия», – возмутилась она.

Депутат тимошенковец Григорий Немыря потребовал разорвать сразу все соглашения с РФ, скопом.

«Уже почти полтора года идет война. По состоянию на сегодня остаются действующими более 300 договоров, двусторонних соглашений между Украиной и Российской Федерацией. Если судить по статистике, в месяц Верховная Рада 4-5 таких договоров денонсирует. Если останется такой темп, то Верховной Раде для того, чтобы выйти из всех договоров, Украине, нужно будет более 5 лет. Разве это не позор? Так у меня вопрос: что нужно для того, чтобы, наконец, раз и навсегда обрубить эти концы, которые связывают нашу страну со страной-агрессором», – возмутился Немыря.

На это спикер парламента Руслан Стефанчук пообещал подготовить соответствующее предложение, и на следующем заседании провести полную «дерашизацию» Украины.

«Вчера я обратился в Кабинет Министров с письмом: внести законопроект о денонсации всех этих соглашений, которые они изложили в перечне. Я очень надеюсь, что на следующем заседании мы все с вами вместе с превеликим удовольствием проголосуем комплексно перечень этой всей дерашизации отношений Украины. Так что посмотрим», – сказал Стефанчук.

После чего в ходе голосования денонсацию соглашения поддержали 274 депутата из необходимых 226.