Верховная рада больше не представляет интересы украинцев

30.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Принимаемые на Украине законы не облегчают жизнь простым украинцам, а делают её тяжелее с каждым днём, кроме того, институт государства не способен обеспечить нормальное выполнение законов.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявил один из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Парламент пытается жить отдельной жизнью. На прошлой неделе я побывал в Харьковский и Полтавской области, до этого был в Кривом Роге. Я не услышал ни одного из вопросов, которые сегодня в повестке дня, чтобы это волновало людей.

Сказать, что мне кто-то задавал вопросы по игорному бизнесу – нет. Какие вопросы сегодня волнуют людей, которые они задают, при встрече, лично со мной? Первое – это так называемая децентрализация авторства кабинета министров, которая более напоминает домашнее насилие, потому что искусственно перекроили границы районов.

Несмотря на мнение общин, ломая через колено, меняют границы общин, нарушают собственные нормативные документы, когда назначают города центрами этих районов, и дистанция отдалённых сёл, до центра этих районов, не придерживается даже того, что принимал этого кабинет министров», – заявил Бойко.

Также политик указал на ошибки в принятых Кабинетом министров законах: об образовании и медицинской реформе, которые остро воспринимаются на местах.

«Людей очень волнует закон об образовании, потому что он унижает учителей, а детям, которые учатся в сельских школах, они практически закрывают путь в университет, потому что там есть уникальный пункт о том, что ребёнок, который хочет учится в 10-11 классе, имеет право учиться только в городах более 50 тысяч населения, и ещё там есть несколько пунктов, которые поставили на дыбы всё общество.

Вопрос зарплат медикам, вопрос поддержки предпринимателей и производителей — это вообще отдельная тема, потому что было очень много обещаний: дешёвые кредиты, уменьшение налогов – всё это осталось на бумаге.

Собственно говоря, наоборот: кредитов нету, увеличивается налоговая нагрузка, хамское отношение самой налоговой, а в Кременчуге предприниматель рассказал очень необычную историю – он был оштрафован на 125 тысяч гривен, потому что он взял на работу своего сына и должным образом что-то недооформил, и налоговая оштрафовала его на 125 тысяч гривен, фактически похоронив его бизнес. И таких случаев много», – признал Бойко.