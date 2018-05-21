21.05.2018, Киев, Игорь Петров

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Верховная Рада будет убеждать ООН и ОБСЕ заняться «узниками Кремля»

Такие международные организации как ООН, ОБСЕ и Международный Комитет Красного Креста не обращают внимание на проблему украинских политзаключенных в России, ДНР и ЛНР.

На это пожаловалась во время заседания Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины вице-спикер парламента Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вызывает глубокое беспокойство, что мы не видим никаких заявлений со стороны наших международных партнеров начиная от Международного Комитета Красного Креста, у которого нет доступа ни к тюрьмам оккупированного Крыма, ни к тюрьмам Донбасса, ни к нашим политзаключенным, которые находятся в тюрьмах РФ. Нет соответствующих заявлений ОБСЕ, ООН и других международных организаций, которые должны были бы занять более активную позицию по защите прав людей и политзаключенных», – сказала она и призвала парламент и общественные организации занять активную позицию в общении с нашими международными партнерами для донесения информации что «Путин четыре года держит заложников, политзаключенных в тюрьмах без допуска медиков и украинских консулов», – сказала она.