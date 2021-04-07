Верховная рада де-факто признала ДНР и ЛНР

07.04.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Украинское руководство фактически реанимирует гитлеровские планы по захвату восточных территорий.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Зеленский продолжает усиленную подготовку к наступлению на Донбасс, демонстрируя при этом абсолютную несуверенность Украины. В телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном пан Зе попросил (!) Лондон вместе со странами НАТО увеличить своё присутствие в «неЗАЛЕЖНОЙ». То есть Зеленский, имеющий славу тряпичной «петрушки», фактически воскрешает фашистский план «Ост», согласно которому украинцев, русских и белорусов предполагалось полностью уничтожить.

Зазывая НАТО на украинскую территорию, «гарант» пытается создать в вверенной им стране невыносимые условия для жизни населения. «Слуге» безразлично будущее Украины, он выполняет поручения своих западных хозяев, которые намерены взять реванш в Священной войне и всё-таки реализовать жестокий план Гитлера.

Пан Зе напрочь забыл о своих словах, сказанных два года назад в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону, о том, что, напрашиваясь в НАТО, Украина становится ущербной.

«Моё мнение: я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным, человеком второго сорта. Конечно, круто туда вступить… У меня вопрос по НАТО. Что это? Войска, которые будут защищать нас от агрессоров? Надо будет – я договорюсь с НАТО. Хотя там такие условия…», – говорил ещё кандидат в президенты, шоумен Зеленский.

Время показало, что Зе-болтун действительно человек ущербный зазывает НАТО в «незалежную», чтобы ликвидировать украинское население и защитить собственную шкуру от националистов, грозящихся посадить шестого президента на кол.



Поджигая Украину, фашист Зеленский продолжает кормить украинцев обещаниями того, что «незалежная» благодаря НАТО обретёт силу. Украинцам стоит понимать, что, когда политики хотят обмануть народ, они играют на его эмоциях. Этой схемой пан Зе успешно пользуется уже два года.

Логика режима Зеленского под лозунгом «Украина – понад усе» подразумевает уничтожение этой страны, кражи из неё всего, что «плохо лежит». Награбленные миллиарды давно вывезены в безопасное место, коим Зе-марионетки считают Америку. Но доступа к «честно заработанным» богатствам у вассалов нет – хозяева постмайданных чинуш разрешение воспользоваться награбленным состоянием не дают. Поэтому банда Зеленского продолжает оставаться заложниками Штатов, выполняя указания по окончательному уничтожению Украины.

Стоит обратить внимание на то, что в последнее время в западной прессе тема Донбасса исключена из повестки дня. Это в очередной раз свидетельствует о том, что группировка Зеленского под руководством Вашингтонского Обкома готовит крупную провокацию в ЛДНР, которые де-факто Зе-оккупанты считают российской территорией. Ведь согласно постановлению Верховной Рады «о российско-украинском вооруженном конфликте», «слуги» воспринимают Народные Республики как часть России.

Добавлю, что часть России – не только Донбасс, но и вся Украина. Ведь юридически «незалежная» не выходила из состава Советского Союза. То есть Украина продолжает оставаться субъектом Большой России, как правопреемницы СССР.

Для того, чтобы восторжествовала историческая справедливость, прекратилось кровопролитие в Донбассе и Зеленским не реализовалась обновлённая версия фашистского плана «Ост», Российская Федерация должна начать действовать с позиции закона, то есть в судебном порядке отменить преступные решения 1991 года. И тогда на законном основании Украина станет частью России, после чего на этой земле наступит мир, а Зе-хунта ответит за свои злодеяния.