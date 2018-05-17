17.05.2018

1 352 просмотров

Верховная Рада гонит украинцев на нелегальные заработки

Решения Верховной Рады нередко способствуют росту нелегальной трудовой миграции украинцев.

Об этом сегодня во время заседания Верховной Рады заявил депутат от «Батькивщины» Сергей Соболев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Почему, собственно, миллионы наших граждан выезжают за границу? Почему выезжают нелегально? Я думаю, первый вопрос – ключевой, который мы должны задавать правительству. Каждое решение, которое мы принимаем в этом сессионном зале, должно в том числе и анализироваться, не приведёт ли это к очередному росту трудовой миграции. И, что самое страшное – нелегальной трудовой миграции», – заявил депутат.

«То, что происходит сегодня с зарплатами учителей, врачей – не это ли выталкивает людей на заработки за границу? Причём, даже не по их профессии, а в поисках работы неквалифицированного работника с зарплатой выше в пять-шесть раз. Именно это является причиной, почему наши граждане выезжают за границу.

Неурегулированные вопросы с минимальной зарплатой, абсолютная безответственность работодателей, которые получают сверхприбыль, но не хотят платить такую зарплату, которую получают соответствующие работники за границей. Посмотрите, что происходит в металлургии, химии, энергетике. Получающие сверхприбыль, посмотрите, какие мизерные зарплаты получают простые работники!» – добавил Соболев.