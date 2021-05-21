Верховная рада и Вятрович готовят к бою подразделения военных капелланов-раскольников

21.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Депутаты Верховной рады приняли за основу проект закона по созданию «Службы военного капелланства» в качестве самостоятельного структурного подразделения в составе ВСУ.

Соответствующий законопроект №4626 поддержали почти три сотни украинских парламентариев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе обсуждения инициативы депутат Верховной рады от «Батькивщины», экс-глава СБУ Валентин Наливайченко призвал дать капелланам статус военнослужащих.

«Эта традиция пошла с Запорожской Сечи, переносная часовенка двигалась с запорожцами, шла в бой, и священнослужитель был среди всех, кто защищал Украину. И так теперь будет и тут, в нашей с вами стране.

Я призываю всех народных депутатов дать возможность, чтобы Библия, Тора, Коран были среди наших военных, и с этими священными книгами были капелланы.

И чтобы мы не запрещали, а наоборот поддерживали их деятельность. Дали им статус военнослужащих, дали возможность гордиться каждому украинскому воину, что мать и отец, которые проводили его в армию, вместе с ним или с нею отправили веру в то, что мы победим», – с пафосом рассказывал Наливайченко.

В свою очередь, экс-директор украинского Института нацпамяти, депутат «Европейской солидарности» Владимир Вятрович, добавил, что, таким образом, помимо казацких традиций, возрождаются традиции и бандеровские.

«В нынешней войне российскую армию может победить не постсоветская армия, которую мы унаследовали в 1991году, а лишь по-настоящему украинская армия. Именно та, которая создавалась в 2014 году – украинская армия с современным вооружением, украинская армия с современными технологиями и подходами. И в то же время – украинская армия, которая опирается и развивает украинские военные традиции. Одной из таких традиций является военное капелланство, которое было в вооруженных формированиях украинцев во времена украинской революции 1917-1921 годов, которое было в УПА», – рассуждает Вятрович.

Инициативу поддержали 299 депутатов, двое воздержались, против не выступил никто.

Отметим, что в соответствии с документом, утверждённым на данном этапе, численность военных капелланов не может быть меньше 0,2% численности соответствующего военного формирования.

При этом капелланы будут только отвечать за удовлетворение духовно-религиозных потребностей личного состава, однако, как и у обычных военнослужащих, у них будут соответствующие социальные гарантии и определенные принципы, по которым будет осуществляться их деятельность.