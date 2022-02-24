Верховная рада легализовала военное положение по всей Украине

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Новости Украины

Верховная рада поддержала решение президента Украины Владимира Зеленского о введении военного положения. За это проголосовали 300 депутатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сразу же после этого спикер парламента Руслан Стефанчук объявил перерыв и сбор руководителей фракций в своем кабинете, подчеркнув, что все депутаты Рады должны оставаться в Киеве.

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«Все народные депутаты остаются в Киеве. Я вас очень прошу – мы должны быть готовы немедленно собраться в определенное время в определенном месте и работать ради украинского государства. Кто уехал, тот предатель», – заявил Стефанчук.