Верховная рада легализовала военное положение по всей Украине
Верховная рада поддержала решение президента Украины Владимира Зеленского о введении военного положения. За это проголосовали 300 депутатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Сразу же после этого спикер парламента Руслан Стефанчук объявил перерыв и сбор руководителей фракций в своем кабинете, подчеркнув, что все депутаты Рады должны оставаться в Киеве.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«Все народные депутаты остаются в Киеве. Я вас очень прошу – мы должны быть готовы немедленно собраться в определенное время в определенном месте и работать ради украинского государства. Кто уехал, тот предатель», – заявил Стефанчук.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.