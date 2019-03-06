Верховная Рада начала работу по развалу России

06.03.2019, Киев, Игорь Петров

Сегодня в Киеве группой депутатов был презентован зарегистрированный накануне проект постановления «Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира по осуждению нарушения прав коренных народов в Российской Федерации».

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Одним из инициаторов стала Анна Гопко, глава комитета Рада по иностранным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Гопко, «речь идет о народах, которые испокон веков живут на своей земле, и территории которых в свое время были включены в состав Российской империи, СССР, а теперь – Российской Федерации. Это народы Северного Кавказа, Идель-Урала, Сибири и других регионов РФ».

«Верховная Рада Украины хочет привлечь внимание международных организаций, демократических государств к проблеме массовых систематических нарушений прав коренных народов Российской Федерации», – сказала Гопко.

«Украинцы как когда-то колонизированный народ всегда поддерживали не только собственную борьбу за свободу, но и борьбу за свободу всех других колонизированных и угнетенных народов. Эта солидарность давала нам когда-то надежду на то, что мы построим собственное государство. И, построив его, мы не можем забыть тех людей, которые испытывают притеснения, которые не имеют своей государственности, культура которых находится на грани вымирания», – сказал глава комитета Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

«Нам очень важно выразить солидарность с теми народами, с их представителями, с теми людьми, которые, как и мы, хотят защитить родной язык, с людьми, которые хотят защитить свою культуру, с людьми, которые хотят свободы, которые, как и мы, борются за эту свободу», – подчеркнул Княжицкий.