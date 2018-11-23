Верховная Рада “обнулила” акт о независимости Украины – Корнилов

23.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Проголосовав за изменения в Конституцию о закреплении курса на вступление в ЕС и НАТО, Верховная Рада нарушила Декларацию о суверенитете Украины, что перечёркивает и акт независимости от 24 августа 1991 года и фактически «обнуляет» страну.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не знаю, какая для них это благая весть, но для кого это благовещенье – это для ДНР и ЛНР. Потому что – всё! Это окончательно отрезает путь для возвращения ЛДНР в страну, которая вступает или хочет вступать в НАТО, которая Конституцией это закрепляет. ЛДНР никогда не будут в стране-члене НАТО.

Они сами нарушают Декларацию о суверенитете, где чёрным по белому прописан внеблоковый статус Украины. Декларация подтверждена референдумом 1 декабря. Когда в 1991 году шли люди на избирательные участки, на всех стенах висело два объявления: «Акт провозглашения независимости» и «Декларация о суверенитете», поскольку в акте написано, что это делается на основе декларации», – заявил Владимир Корнилов.