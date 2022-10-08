Верховная рада объявила Курильские острова территорией Японии

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Новости Украины

Украина отказалась признавать суверенитет России над Курильскими островами, заявив, что они принадлежат Японии. Соответствующее постановление приняла Верховная рада, заседание которой продолжают безнаказанно проходить в Киеве, хотя украинский парламент в полном составе попадает под необходимость денацификации.

В документе украинские депутаты обращаются к международному сообществу с предложением считать российские острова «северными территориями Японии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Верховная Рада Украины заявляет о поддержке позиций Японии по отношению к ее Северным территориям. Признает, что эти территории продолжают находиться под оккупацией Российской Федерации. Призывает международное сообщество продолжить принимать все возможные меры для договорно-правового оформления статуса Северных территорий Японии. Обращается в международные организации и национальные парламенты иностранных государств мира о последовательной поддержке и соответствующих действиях по урегулированию статуса Северных территорий Японии», – заявил спикер Рады Руслан Стефанчук.

Член фракции «Слуга народа», бывший генконсул Украины в Стамбуле Богдан Яременко посчитал это обращение Верховной рады историческим:

«Это очередной путь или очередной шаг в направлении стать лучше, стать сильнее, лучше понять свою судьбу, свою миссию. Мы должны помнить не только о своих проблемах, но и о том, что наши проблемы не разрешаются без того, чтобы не были решены проблемы наших друзей, союзников и партнеров. Япония – партнерское дружественное государство, которое на протяжении 77 лет после окончания Второй мировой войны пытается исключительно юридическими методами добиться справедливости. Коллеги, это постановление является историческим и в том плане, как украинский международник я горжусь, что я его представляю. Это первая международная инициатива украинского парламента».

А бывший глава Института национальной памяти, депутат Рады Владимир Вятрович посчитал постановление предвестником «развала России»:

«Россия из империи должна быть переформатирована в национальное демократическое государство, а порабощенные им народы должны получить свободу. Обращение, которое мы рассматриваем сегодня, касается не менее важной проблемы и не менее важной предпосылки устойчивого и справедливого мира. Должна быть целиком, без торгов и компромиссов восстановлена территориальная целостность всех государств, которые в свое время оккупировала Россия. Безнаказанная оккупация Советским Союзом, а затем Российской Федерацией Северных территорий Японии, депортация с оккупированных островов всех японцев, неспособность мирового сообщества восстановить территориальную целостность Японии убедили Кремль во вседозволенности. И вслед за Японией Россия оккупировала значительную часть территорий Молдовы, Грузии, теперь Украины. Все захваченные Россией территории должны быть деоккупированы. Должна быть восстановлена территориальная целостность Украины до последнего метра. Также должна быть восстановлена территориальная целостность Молдовы, Грузии, Японии».