Верховная рада объявила незаконным обнуление Путина в Крыму

17.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада сегодня утвердила обращение к международным «партнёрам» Украины, в котором призывается не признавать проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в Крыму и Севастополе.

Как передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», проект документа представил представитель профильного комитета, депутат от «Слуги народа» Александр Мережко.

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«Существует потребность привлечение междунароного сообщества для обеспечения непризнания голосования в части его проведения в Крыму, и прекращение такой незаконной практики в будущем», – сказал он, добавив, что это голосование имеет целью закрепление в Конституции РФ Крыма как территории России.

Мережко подчеркнул, что и сами поправки в Конституцию РФ якобы являются недопустимыми, поскольку вводят приоритет внутреннего российского законодательства над международным.

В антироссийском угаре соратники Владимира Зеленского ожидаемо оказались солидарны с партией Петра Порошенко.

«Хочу выразить благодарность всем фракциям и депутатам, которые являются соавторами этого постановления. И, в первую очередь, крымским татарам, которые представлены и в «Голосе», и в «Европейской солидарности».

Как вы знаете, Путин и РФ провели референдум в оккупированном Путиным Крыму по новой российской Конституции, которая не только обнуляет сроки президента Путина, и он будет президентом ещё неопределённый срок, но и значительно усложняет возвращение Украине оккупированного Крыма. Потому что в этой Конституции идут нормы, которые усложняют и для международного сообщества, непризнание оккупации Крыма.

Более того, на прошлой неделе Госдума РФ внесла изменения в закон о терроризме, которым на самом деле они пытаются усложнить непризнание незаконной оккупации Крыма для иностранцев. И там есть абсолютно драконовская норма для экстрадиции иностранцев, если не признаётся Крым», – возмутилась депутат Ирина Геращенко, призвав усилить санкции против России.

Бывший главарь запрещенного в РФ меджлиса и депутат Рады от «Европейской солидарности» Мустафа Джемилёв также разразился русофобской речью.

«Обращаю ваше внимание, что изменениями в Конституци Россия пытается фактически легализовать аннексию Крыма. А также эти изменения предполагают, что возражения против законности присоединения Крыма к России влечёт за собой криминальную ответственность.

Мы, как народные депутаты, должны чётко заявить, что любые референдумы на территории Крыма незаконны и грубо нарушают законодательство Украины и международное право», – отметил меджлисовец.

В ходе голосования постановление поддержали 306 парламентариев из 367 присутствующих, заявление было принято. Отметим, по результатам волеизъявления зал закричал «Ганьба!» тем депутатам, которые не поддержали документ, несмотря на то, что «Против» не проголосовал никто.

Следует остановиться на некоторых депутатах, которые нажали кнопку «за» постановление против российского Крыма, хотя на словах критикуют курс Порошенко.

Это Максим Бужанский и Антон Поляков из группы олигарха Игоря Коломойского, Александр Ковалев из ветеранской организации десантников «Никто кроме нас» и спикер Дмитрий Разумков, некогда картинно выступавший на русском по ТВ, якобы заботясь об интересах Юго-Востока.