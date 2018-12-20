Верховная Рада открыла путь к захвату храмов: Потасовка в зале

20.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Верховная Рада Украины сегодня приняла закон, предусматривающий переименование Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) в Русскую Православную Церковь (на Украине) – чтобы закрепить название «Украинская» за новосозданной Петром Порошенко раскольнической структурой, подчиняющейся Стамбулу.

Казалось бы, возвращение названия «Русская» должно восприниматься противниками украинского национализма положительно. Однако данное решение Рады несет в себе угрозы – открывает путь к захвату храмов и Лавр.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Дело в том, что в прошлые годы УПЦ МП заключала с государством многочисленные договоры о получении в пользование монастырей и храмов, где в документах фигурировала именно «Украинская Православная Церковь».

Сейчас, после принудительной смены названия, государство потребует перерегистрации документов, и здесь «внезапно» могут обнаружиться нарушения, которые станут поводом для того, чтобы забрать храм или монастырь у «московской Церкви».

По словам председателя украинского парламента греко-католика Андрея Парубия, данный закон был инициирован по просьбе главы раскольнического «киевского патриархата» Филарета-Денисенко, обратившегося к нему во время фейкового собора.

«Еще во время собора, на который я имел честь быть приглашенным, патриарх Филарет обратился с просьбой, чтобы этот закон, который позволяет Украинской православной церкви («Киевский патриархат» – прим. ред.) носить название «украинской», был проголосован в украинском парламенте. Украинский парламент начал процесс предоставления томоса. Перед украинским парламентам историческая ответственность – сегодня принять это решение. Мы должны четко осознавать, что Церковь, духовный центр который находится в стране-агрессоре, должна носить название этой страны», – заявил спикер.

При этом один из инициаторов законопроекта – депутат от Блока Петра Порошенко Александр Бригинец отметил, что также согласно данному закону каноническая Украинская Православная Церковь (Московского Патриархата) не сможет быть представленной в подразделениях украинской армии – т.е. капелланы УПЦ МП попадают под запрет.

«Это очень простой и короткий закон… Этот закон накладывает единственное ограничение на эту Церковь. Церковь, подчиненная государству-оккупанту, не имеет права быть представленной в военных подразделениях и на линии фронта в военных частях. Вы должны понимать, что не всегда можно, чтобы представитель чужой страны видел вещи, связанные с армий. И мы понимаем, что представитель государства-агрессора может влиять психологически на наших воинов, хотелось бы этого не допустить», – добавил он.

«Это начало серьёзного гражданского конфликта внутри Украины, потому что этот законопроект приведёт к рейдерским захватам имущества и земли Украинской Православной Церкви…

Президент грубо нарушает Конституцию, вмешивается в дела церкви, и это видит весь мир. На сегодняшний день ни одна Православная Церковь не поздравила так называемую «единую православную церковь», которую создал президент», – запротестовал нардеп Николай Скорик.

Однако в результате закон был принят большинством голосов – 240 из 289 депутатов проголосовали «За», 31 против, 1 воздержался и 17 не проголосовали.

Результат вызвал возмущение среди оппозиционных депутатов, от которых спикер Андрей Парубий потребовал «прекратить беснование» и пообещал всех «перекрестить», что вызвало еще больший шум.

Провластные нардепы набросились на проходившего мимо депутата Нестора Шуфрича, в результате чего завязалась потасовка.

Отметим, что во время рассмотрения закона под стенами Верховной Рады собрались порядка двух тысяч прихожан УПЦ МП, проводивших молебен за вразумление депутатов.