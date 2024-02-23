Верховная рада открыто призвала к расчленению России

Михаил Рябов.  
23.02.2024 18:30
  (Мск) , Киев
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Дзен, Кавказ, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


Верховная рада сегодня приняла постановление «О признании права ингушского народа на создание независимой суверенной национальной державы, осуждения преступлений России против ингушей и возобновления территориальной целостности Ингушетии».

Украинский парламент по-прежнему безнаказанно заседает в Киеве и уже даже почти не маскирует свою деятельность, не опасаясь ракетных атак – по необъяснимой причине руководство России не рассматривает Верховную раду как законную цель в рамках денацификации.

Верховная рада сегодня приняла постановление «О признании права ингушского народа на создание независимой суверенной...

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Между тем, принятое решение по Ингушетии вписывается в ранее озвученные планы по расчленению России, которые не скрывали собирающиеся на Западе беглые либералы.

Депутат Владимир Вятрович открытым текстом заявил, что от подстрекательства сепаратизма и межнациональных конфликтов в России «зависит победа и национальная безопасность» Украины.

Еще более откровенным был депутат Игорь Гузь.

«В этом зале многие из вас с непониманием отнеслись к этому постановлению: «где мы, где Ингушетия и так далее». Но я хочу сказать: наша война должна вестись не на Донбассе, не на юге, не на востоке Украины, но наша война вместе с порабощенными ими народами должна вестись, в частности, и на Кавказе. Мы должны сделать все возможное, чтобы пламя борьбы продолжалось и, в частности, там…Поэтому вопросы Дагестана, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Ингушетии, многих других территорий, в частности, Татарстана – это наш национальный интерес. Поэтому с точки зрения юридической мы делаем очень правильное, адекватное действие», – сказал Гузь.

Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, а ныне депутат от партии Юлии Тимошенко, призвал считать Россию «тюрьмой народов».

В итоге постановление поддержали 248 депутатов.

«А кто-то ещё спрашивает, нужна ли СВО? Не ясно? Эта преступная банда на границах России, которая называет себя «власти Украины», должна быть ликвидирована, члены банды арестованы и преданы трибуналу. А население Украины должно быть освобождено от террора со стороны преступной банды», – комментирует политолог Сергей Марков.

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