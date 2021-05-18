Верховная рада отправила в отставку трёх министров, главу Минздрава – с позором

18.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Сегодня, 18 мая, Верховная рада поддержала отставки министра здравоохранения Максима Степанова, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Каждого из министров депутаты провожали абсолютным большинством голосов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом в отличие от Петрашко и Криклия, которые написали заявления по собственному желанию, Степанова освободили от должности с подачи премьер-министра Дениса Шмыгаля, который внёс в парламент представление на увольнение.

И если первые двое обошлись малой кровью, в плане острых вопросов и комментариев, то глава Минздрава уходил в отставку фактически в атмосфере тотальной ненависти.

Тем не менее, фигуранты, которые в один голос жаловались на тяжёлые условия пандемии и клялись в верности на пути к евроинтеграции, успели выслушать в свой адрес всю критику за все накопившиеся за их каденции провалы и коррупционные скандалы.

В итоге Владислав Криклий ушёл с должности с 284 голосами «За», отставку Игоря Петрашко поддержали 280 депутатов. Что касается Степанова, несмотря на то, что ему пришлось выслушать в свой адрес то, что его ухода ожидает не только парламент, но и вся Украина, глава Минздрава ещё предпринимал попытки контратаковать.

«Мы прошли сверхтяжёлый год, и впереди ещё много сложных вызовов. У меня есть чёткий план, как полностью одолеть пандемию, преодолеть действенную украинскую медицину. Для этого нужно две составляющие: время и ваша поддержка», – говорил Степанов, при этом назвав все договоренности по поставкам вакцин на Украину собственной заслугой.

Однако в ответ он услышал в свой адрес слово «истота» (существо – укр.), смех и советы бежать за границу. За отставку главы Минздрава проголосовали 392 депутата. Примечательно, что по окончании голосования, в отличие от предыдущих двух фигурантов, спикер Рады Дмитрий Разумков «успехов и перемог» Степанову не пожелал.

Комментируя кадровые изменения, политолог Владимир Воля отметил, что с отставкой Криклия связана история с «Укрзализныцей», которая плохо повлияла на результат деятельности министра инфраструктуры.

«Последние несколько недель появлялись негативные сообщения по поводу этого направления, подконтрольного министерству инфраструктуры. И поэтому, учитывая данные обстоятельства, Криклий сам понял, что пора уходить», – сказал эксперт «ПолитНавигатору».

Что касается Петрашко, Владимир Воля предположил, что он просто решил вовремя уйти.

«Отставка Степанова – это результат трех составляющих. С одной стороны это борьба внутри «Слуги народа» и президентской команды. Кроме того, это попытка свалить негатив по поводу провала вакцинации. Учитывая нынешнюю ситуацию, тема вакцинации и противодействия коронавирусу является наиболее социально значимой. Оппозиция сделает одним из коньков своей борьбы с Зеленским и его командой», – пояснил политолог. В свою очередь, его коллега Константин Бондаренко подчеркнул, что все эти перестановки связаны с усилением влияния Офиса Зеленского, но никак не со сменой политики Киева. «Людей в правительстве меняют, потому что идёт усиление отдельных групп влияния, в частности, через Министерство экономики. Теперь министр экономики будет совмещать должность вице-премьера. Усилится влияние Офиса президента на правительство», – заявил Бондаренко «ПолитНавигатору».

Что касается Степанова, то, по его словам, это просто «аппаратные игры» по замене одного человека, который только подписывал соглашения относительно поставок вакцины, на другого человека, который будет проводить абсолютно ту же политику.

«Отставка Криклия означает ослабление влияния на Министерство инфраструктуры группы Авакова и усиление влияния Офиса президента. Все эти решения я рассматриваю как исключительно аппаратные перестановки, связанные с усилением влияния Офиса президента, а не со сменой политики правительства или каких-то приоритетов правительства», – заключил эксперт.

В то же время экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что Максима Степанова уволили с поста, благодаря лоббистам транснациональных корпораций, которые стремятся поставить на ключевые посты своих людей.

«Уже не первый раз пытаются протянуть Ляшко и убрать Степанова. Я знаю огромное количество врачей, которых я уважаю, и я умышленно не буду называть их фамилии. Это было и год назад, и мне уже тогда говорили, что если это произойдет, то надо бросать работу и уходить. Мы понимаем, к чему идёт – из медицины пытаются сделать бизнес, пытаются завести – да и уже завели – сюда поставщиков медикаментов, вакцины, которая выгодна транснациональным компаниям, которые лоббировали Супрун, а теперь лоббируют Ляшко», – сказал экс-депутат в эфире телеканала «НАШ».

«Здесь нет ни слова о нашем здравоохранении и о наших интересах. Всё, что можно из нашей страны вытянуть – деньги, трудовые ресурсы, стратегические предприятия – вытягивают. И вытягивают как раз через таких агентов влияния, которых ставят в Кабинет министров. Которых уже давно провели в парламент, которые лоббируют интересы своих спонсоров», – добавил Мураев.