29.05.2019, Киев, Владимир Гладков

50% используемого на Украине угля закупаются за границей, местные шахтёры остаются без зарплат или гибнут в результате несчастных случаев в обветшавших шахтах

Такими невеселыми наблюдениями с трибуны Верховной Рады поделился скандально известный депутат Олег Ляшко, активный участник государственного переворота 2014 года, который и привел к деградации экономики Украины.

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«Сегодня на Львовщине, на шахте «Лесовая» объединения «Львовуголь» произошла трагедия, погибло двое шахтёров, прошу объявить минуту молчания по погибшим», – сказал Ляшко.

«Гибель шахтёров – результат деятельности Минэнерго и правительства, миллиарды долларов тратят на покупку импортного угля: российского, американского, южноафриканского, вместо того, чтобы инвестировать в добычу украинского угля, в безопасность труда, в обновление основных фондов и защиту жизни украинских шахтёров!

Мы требуем отставки министра энергетики Насалика, политика которого приводит к гибели украинских шахтёров, к безработице, месяцами и годами украинские шахтёры не получают зарплаты на Донетчине, на Луганщине, на Львовщине, на Волыни.

Миллиард гривен всего надо, чтобы достроить шахту Нововолынскую, много лет обещают, и никто ничего не делает – зато сегодня на энергетическом балансе Украины почти 50 процентов импортного угля!

Создаём рабочие места нашим иностранным конкурентам, а почти у ста тысяч украинских шахтёров пустые холодильники и месяцами нет работы! Требуем от нового президента, от новой власти радикальных изменений в экономической политике, в частности, в энергетической отрасли!» – заявил Ляшко.