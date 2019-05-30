30.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Галичина, Образование, Украина
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Верховная Рада поддержала «бандеровскую пионерию»

Украинский парламент принял решение о поддержке скаутского движения «Пласт» – аналога советской пионерской организации, но с радикальным националистическим уклоном.

Депутат Верховной Рады Виктор Кривенко уточнил, что обращение о поддержке «Пласта» поступило от главы раскольнической «ПЦУ» Епифания, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кривенко пояснил, что принятое решение «даёт возможность местным органам власти и на центральном уровне поддерживать «Пласт».

Скаутская организация «Пласт» была создана в 1911 году на территории нынешней западной Украины, которая в то время входила в состав Австро-Венгрии.

В первой половине XX века в рядах «Пласта» состояли такие видные националисты, как Степан Бандера, Роман Шухевич, Василий Кук, Лев Ребет и Николай Лебедь. Активным членом «Пласта» была также печально известный руководитель Минздрава Украины Ульяна Супрун

«Пласт» дал нам сотни героев современности, которые первыми стали на защиту украинцев во время «Революции Достоинства» и первыми ушли добровольцами на фронт защищать Украину от наступления агрессора», – ранее отмечал заслуги организации мэр Тернополя Сергей Надал.

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