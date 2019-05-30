Верховная Рада подложила Зеленскому новую свинью

30.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Верховная Рада отказалась поддержать заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке. Таким образом, правительство Украины времен Петра Порошенко пока что продолжит свою работу и контроль над денежными потоками. Формально при этом новый президент Владимир Зеленский не имеет влияния на экономическую политику, однако все негативные процессы в результате действий Кабмина Гройсмана могут сказаться на рейтинге нового главы государства, а также его партии.

И Гройсман, и нынешний состав Верховной Рады давно не пользуются поддержкой населения Украины, которое столкнулось с падением уровня жизни в результате «реформ».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я хочу напомнить о пяти главных «достижениях» этого правительства. Первое – это, безусловно, та мегакоррупция, благодаря которой наша страна вошла в список мировых государств-лидеров.

Второе – тотальное обнищание людей. Пенсия – 54 доллара, и это после той хваленой реформы.

Третье – миграция. У нас сейчас угроза национальной безопасности – это миграция молодежи, которая сейчас выезжает из страны.

А что можно сказать про субсидии? Это позор, что сегодня людей заставили платить за крышу над своей головой, лишили права жить в своих домах, а еще после этого коалиция приняла решение о том, чтобы с 1 мая вводить штрафы. Довели Украину до долговой ямы по тарифам ЖКХ.

А реформы? Реформа здравоохранения, образования, пенсионная реформа…», – перечислила депутат Наталья Королевская.

Тем не менее, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявление премьера об отставке не собрало необходимого количества голосов – такое решение поддержали всего 97 депутатов.