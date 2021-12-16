Верховная рада потребовала от Берлина признать «голодомор»

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Верховная рада Украины приняла обращение к Бундестагу с требованием признать «геноцидом украинского народа» так называемый «голодомор» – голод в 1932-33 в УССР, который официальный Киев теперь трактует как намеренное стремление Москвы уничтожить население за стремление к выходу из Советского Союза, несмотря на то, что голод в то время фиксировался и в союзных республиках, а на Украине значительные демографические изменения произошли как раз за счет уменьшения числа этнических русских.

«Верховная рада Украины призывает Бундестаг Федеративной республики Германия признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа, предоставление политической оценки этим событиям, что станет важным сигналом для памяти миллионов жертв этого преступления тоталитарного режима, весомым вкладом в дело обеспечения мирного и безопасного будущего для грядущих поколений», – написано в обращении, принятом сегодня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того, Верховная рада призвала немецких парламентариев «противодействовать любым попыткам умалить масштаб или найти оправдание преступлению», рассказать о нём немецкой общественности и начать «научные исследования голодомора».

Решение было принято парламентом сразу, без каких-либо обсуждений. В ходе голосования обращение поддержали 331 депутат из необходимых 226. Документ будет направлен в Бундестаг в ближайшее время.