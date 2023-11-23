Верховная рада пожаловалась Польше на «агентов Путина»

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Верховная рада сегодня приняла обращение к Сейму и Сенату Польши, где в крайне осторожных формулировках, буквально расшаркиваясь в благодарности за помощь в противостоянии с РФ, попросила снять блокаду границы, движение фур по которой уже несколько дней заблокировано из-за протестующих польских перевозчиков, недовольных льготами для украинских конкурентов.

Перед голосованием в зале возникли споры. Депутат-«порохобот» Николай Княжицкий обратил внимание, что в Польше только закончились парламентские выборы, и новые депутаты Сейма еще ничего не решают – власть находится в других руках.

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«Задумайтесь, что мы делаем. Мы обращаемся к новоизбранному Сенату и Сейму, который не имеет своего премьера. Премьер Моравецкий, президент Дуда – они управляют правительством, они ответственны за блокировку дорог, они ничего не делают для того, чтобы это разблокировать, а мы возлагаем ответственность на новоизбранный Сейм и Сенат, будущим премьером будет Туск и, очевидно, это будет воспринято как наш недружественный шаг по отношению к Польше… Да, мы надеемся, что когда внутри декабря изменится правительство, то они все сделают для того, чтобы помочь нам разблокировать дороги и вообще разблокировать наше сотрудничество. Но давайте действовать мудро, давайте не поступать так, как мы поступаем, давайте не вмешиваться во внутренние польские разборки… Оппозиция пришла к власти, хочет нам помочь, а мы своими руками хотим превратить их во врагов. Нам мало врагов в Словакии и Венгрии?» – поделился опасениями Княжицкий.

Однако от его доводов отмахнулся взявший слово следом тимошенковец Сергей Соболев – по его словам, и уходящие функционеры «ПиС», и лагерь Дональда Туска поддерживают Украину, а потому обращение по границе будет воспринято ими нормально.

«В Польше есть только одна партия, которая является «пятой колонной» Путина, и вы прекрасно знаете название этой партии – это «Конфедерация», которая как раз и организует те блокады и открыто выступает за блокаду Украины, выступает против поддержки Украины», – сказал Соболев.

Тезис об агентах Путина был с удовольствием подхвачен следующим оратором – депутатом Павлом Бакунцом.

«Там действуют кремлевские корни, там также действует пророссийская колонна, которая, собственно, организует то, что сейчас происходит на нашей границе вместе с добрым соседом – с Польшей. Там блокадой занимаются далеко не те перевозчики, которые живут от границы Украины и вплоть до Варшавы. Там совершенно другие корни этой нездоровой ситуации», – стращал Бакунец.

Такие пояснения удовлетворили зал, и обращение к парламенту Польши было утверждено 284 голосами.