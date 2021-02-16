Верховная рада приняла антироссийское заявление. Медведчук даже не пикнул

16.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Верховная рада Украины сегодня приняла постановление об обращении в ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО и другие западные международные институты, а также к правительствам и парламентам стран мира относительно «оккупации» АР Крым и Севастополя.

Обращение представил лидер фракции партии «Голос» Сергей Рахманин. По его словам, целью документа является сохранение и усиление антироссийских санкций, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путинская Россия – враг, агрессор и оккупант. Крым был, есть и будет украинской землёй. Также очевидной является позиция Верховной рады относительно захватнической, насильственной деятельности России на оккупированной территории Крыма и Севастополя.

Оккупация Крыма продолжается уже семь лет. И все эти семь лет системно нарушаются права человека – право на свободу совести, на свободу вероисповедания, право на мирные собрания и право на свободное перемещение.

Как минимум 119 граждан Украины за свою сознательную проукраинскую позицию были преданы криминальной ответственности. Как минимум 40 лиц, которые представляют правозащитную организацию «Крымская солидарность» находятся в местах лишения свободы. А вообще за решётку попали 119 украинских граждан.

Именно поэтому группа депутатов предлагает обратиться к ряду международных институтов с тем, чтобы консолидировать международное сообщество и нашу работу относительно возвращения украинских территорий для того, чтобы требовать от России прекратить нарушения прав и свобод граждан. В частности – прекратить перемещения незаконно заключённых украинских граждан в тюрьмы, которые находятся за пределами АР Крым. И не только сохранить, но и усилить механизм санкций», – сказал он.

В свою очередь, депутат от «Батькивщины» Иван Крулько заявил о необходимости включить в это обращение и «оккупированный» Донбасс.

«Когда мы говорим об осуждении оккупации АР Крым, в неразрывной связи мы также должны говорить и про украинский Донбасс, часть территории которого также оккупирована РФ, где установлена российская администрация и где находятся российские войска.

Нашей задачей, как украинского парламента, является поддержка на высочайшем уровне в мире вопрос того, что украинское государство стало объектом нападения со стороны соседней РФ, которая аннексировала Крым и оккупировала часть украинского Донбасса и ведёт против Украины войну», – добавил парламентарий.

После чего в ходе голосования обращение поддержали 314 депутатов из 358 присутствующих.

Примечательно, что якобы «пророссийская» партия «ОПЗЖ» не решилась выступить против документа – все её члены предпочли лишь молча проигнорировать голосование.