Верховная рада приняла «бюджет разрухи и проигрыша» – тимошенковцы и порохоботы наорались от души

Верховная рада приняла проект бюджета Украины на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).

Документ был принят во втором чтении, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Именно этот бюджет является залогом программы с МВФ и репарационного кредита, который мы получаем, я верю в это, от ЕС», – объявил глава комитета Рады по вопросам финансов Даниила Гетманцев.

Документ предусматривает доходы в размере 2,9 трлн. грн., которые почти целиком идут на военные цели, при этом расходы – 4,9 трлн. Дефицит – 2 трлн. гривен, за счёт которого финансируются невоенные расходы.

Источников покрытия значительной части дефицита, а именно около 19 млрд. долл. (около 800 млрд. грн. или же 40% дефицита), пока нет.

«Оппозиция» традиционно подняла пиар-шум.

«А вам нормально голосовать бюджет, в котором финансирование безопасности и обороны заложено на минус 300 миллиардов от этого года? Вам нормально выходить на улицы и объяснять, что финансирование зарплат военных в этом бюджете на минус 180 миллиардов меньше, чем даже в этом году? Вы сейчас проголосуете за этот популизм, а буквально через неделю официально МВФ вам выпишет чек на него в виде пересмотра налогов на людей», – пиарился депутат «Голоса» Ярослав Железняк.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко в своей манере назвала данный проект «трагедией Украины, бюджетом разрухи и проигрыша во всех наших военных делах».

У Порошенко традиционно верещали, что в проекте бюджета остаётся «телемарафон». Депутат «Европейской солидарности» Ирина Геращенко не парламентски требовала «голосовать этот бюджет постатейно, поблоково, чтобы вычистить оттуда все г..но!».

«Я не понимаю, как вы, можете сейчас согласовывать 4 миллиарда, которых так не хватает на ВСУ, – на личный пиар президента и на ручное управление телеграм-каналами Банковой», – вторила её коллега София Федына.

Тем не менее, проект закона Украины о госбюджете на 2026 год под выкрики «Ганьба-ганьба!» был поддержан 257 голосами. В полном составе против голосовали «Батькивщина» и «Евросолидарность».

При этом увеличение себе выплат в 3 раза никто из депутатов не критиковал.