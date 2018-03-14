14.03.2018, Киев, Максим Карпенко
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Общество, Политика, Украина

Верховная Рада приняла страшный закон


Верховная Рада узаконила реабилитацию власовцев, бандеровцев и полицаев, сотрудничавших с нацистами в годы немецкой оккупации. Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne заявил телеведущий Вячеслав Пиховшек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, такая возможность заложена в принятых накануне изменениях в закон «О реабилитации жертв репрессий».

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«Этим законопроектом определено, что полномочия по принятию решений о признании лиц реабилитированными или жертвами репрессий возложены на Национальную комиссию по реабилитации при Украинском институте национальной памяти по представлению региональных комиссий…

Вы поняли, в чем фишка – не суд, который осуществляет и осуждение, и реабилитацию.

В этом законе предусмотрены страшные вещи. Согласно этому закону, могут реабилитировать тех, кого обоснованно обвиняли в измене Родине, шпионаже, в диверсиях, вредительстве, пособничестве оккупантам в период Великой Отечественной Войны.

Этим законопроектом предлагается осуществить реабилитацию всех лиц, независимо от того, совершали ли они, например, убийства мирного населения и другие преступления. Под реабилитацию могут попасть не только бандеровцы, но и полиция, украинская полиция, которая была союзниками гитлеровцев, и даже власовцы», – заявил Пиховшек.

 

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