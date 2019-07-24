24.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Общество, Политика, Украина
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Верховная Рада прошла курс омоложения

После досрочных выборов, прошедших 21 июля, новый состав Верховной рады “омолодился” на 7,4 года, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в общественной сети ОПОРА.

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Возрастной портрет парламента показывает, что в Раде будет работать 17 народных депутатов, которым от 21 до 30 лет; 121 депутат – от 31 до 45 лет; 58 новоизбранных депутатов – от 46 до 60 лет.

Самый молодой будущий депутат IX созыва – Святослав Юраш, которому 23 года, избранный по спискам Слуги народа.

Также в Верховной Раде будет работать трое депутатов старше 60 лет. Самому старшему депутату – Юлию Иоффе – 78 лет, он избран по спискам Оппозиционной платформы – За життя.

“В целом средний возраст народных избранников снизился на 7,4 года в сравнении с предыдущим созывом парламента” – резюмировали в ОПОРА.

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