Верховная рада пытается сделать Зеленского крайним за будущее перемирие

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Милитаристски настроенная Верховная рада хочет переложить ответственность за подписание перемирия на президента. Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас нет парламентаризма в стране, парламент не играет большой роли. Эти парламентёры даже не хотят брать на себя инициативу, потому что как закончить войну? Они возьмут на себя ответственность подписать хоть какое-то перемирие? Не возьмут, уверяю вас. Ни один из лидеров фракций не возьмёт на себя такого. Там, наоборот, ещё большие милитаристы и ура-патриоты, чем в исполнительной власти», – считает Карасев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Не хотят брать на себя ответственность, потому что думают, что пусть лучше Зеленский подпишет перемирие, а мы чистенькими будем. И переложим на него всю ответственность, когда что-то пойдёт не так с перемирием. Пусть он подписывает», – добавил политолог.