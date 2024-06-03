Верховная рада пытается сделать Зеленского крайним за будущее перемирие

Вадим Москаленко.  
03.06.2024 15:14
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина


Милитаристски настроенная Верховная рада хочет переложить ответственность за подписание перемирия на президента. Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас нет парламентаризма в стране, парламент не играет большой роли. Эти парламентёры даже не хотят брать на себя инициативу, потому что как закончить войну? Они возьмут на себя ответственность подписать хоть какое-то перемирие? Не возьмут, уверяю вас. Ни один из лидеров фракций не возьмёт на себя такого. Там, наоборот, ещё большие милитаристы и ура-патриоты, чем в исполнительной власти», – считает Карасев.

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Милитаристски настроенная Верховная рада хочет переложить ответственность за подписание перемирия на президента. Об этом...


«Не хотят брать на себя ответственность, потому что думают, что пусть лучше Зеленский подпишет перемирие, а мы чистенькими будем. И переложим на него всю ответственность, когда что-то пойдёт не так с перемирием. Пусть он подписывает», – добавил политолог.

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