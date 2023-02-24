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Верховная рада приняла решение о выходе Украины из договоров и соглашений с Россией по морским акваториям.

Законопроекты представил депутат от фракции «Батькивщина» Иван Крулько. Речь шла о денонсации договоров о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, а также о создании Черноморской группы Военно-морского сотрудничества.

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«Идея очень проста: прочь от Москвы. Чем меньше мы будем иметь общих дел с этой страной, тем скорее мы станем на ноги как независимое государство и сможем строить своё европейское будущее. Два законопроекта. Один из них касается денонсации Договора между Украиной и Российской Федерацией в использовании Азовского моря и Керченского пролива. По сути, это море, которое Россия превратила в море войны, в абсолютно закрытую территорию, где нет ни экономики, ни торговли. Полностью милитаризованная зона, заминированная. И РФ так же действует и в вопросе Черного моря, а это уже второй законопроект – о выходе Украины из соглашения, которое предусматривало сотрудничество между странами Черноморского бассейна, «Блэксифор». Но, по сути, Российская Федерация своими действиями показала, что к никакому сотрудничеству она не стремится. Она хочет полного господства. Но мы как украинское государство им этого не дадим», – сказал Крулько.

По мнению депутата от «Голоса» Юлии Клименко, договоры были изначально невыгодны Украине.

«Оба эти договоры были абсолютно вредны для нашей национальной безопасности, связывали нам руки, не давали нам пользоваться нашими территориями, морями – ни для торговли, ни для Военно-Морских Сил», – возмутилась она.

В свою очередь, одесская политическая проститутка Алексей Гончаренко пообещал потопить весь Черноморский флот РФ.

«Черное море еще улыбнется, это будет наша победа, это наше море, по нему будут наши корабли ходить. Сегодня мы должны перед всем миром ставить вопрос о Черном море, потому что Путин пытается его закрыть. Со времен еще древних, античных греков Черное море – это кормушка свободного мира. И сегодня весь мир почувствовал, когда Путин закрыл Черное море, что это такое, какие ужасные последствия по всему миру! Хочу напомнить, как ракетный крейсер «Москва» уже превратился в подводную лодку, то же самое будет со всем Черноморским флотом России, он должен быть уничтожен», – ярился неонацист.

После чего в ходе голосования украинские парламентарии почти единогласно поддержали оба документа.